Einbruchsserie in Zwickau-Eckersbach: Täter entwenden Werkzeug und Mountainbike

Unbekannte haben sieben Keller an der Kosmonautenstraße aufgebrochen. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

Sieben Keller haben bisher unbekannte Täter an der Kosmonautenstraße in Zwickau-Eckersbach aufgebrochen. Dabei entwendeten die Einbrecher unter anderem ein Mountainbike und verschiedenes Werkzeug. Darüber hat Polizeisprecherin Christina Friedrich am Mittwochvormittag informiert und einen Zeugenaufruf gestartet. Der Wert des Diebesgutes wird von...