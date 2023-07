Einsatz im ehemaligen Eisenwerk in Zwickau: Feuerwehr muss brennenden Sperrmüll löschen

Auf dem Gelände des ehemaligen Eisenwerkes an der Leipziger Straße in Zwickau hat es am späten Mittwochnachmittag einen Feuerwehreinsatz gegeben. Die Floriansjünger wurden gegen 17.30 Uhr alarmiert. Der Grund: In dem leerstehenden Komplex gab es eine starke Rauchentwicklung. „Dort abgelagerter Sperrmüll hat gebrannt“, sagt...