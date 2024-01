Engerling in Lichtentanne: Urwüchsiger Blues und Boogie

Die Band ist „eine feste Bank“, sagt Vereins-Chef Andreas Voigt. Und in der Tat war die Kulturkirche „St. Barbara“ zum Konzert restlos ausverkauft.

Ins ideologische Raster der DDR-„Musikpolizei“ passten die Band nie. Wie auch um die Gruppe Monokel hatte sich um Engerling in den 1970er-Jahren eine Art „Gammlerszene“ gesammelt, die sich selbst eher als „Kunden“ bezeichnete. Davon waren auch am Freitagabend viele in die Kulturkirche „St. Barbara“ nach Lichtentanne gekommen, um...