Erstes "Vespresso"-Treffen in Zwickau war voller Erfolg

Das erste "Vespresso"-Treffen in Zwickau hat die Erwartungen der Gastgeber übertroffen. Gegen 15 Uhr am Sonntagnachmittag tummelten sich auf dem Hauptmarkt Besitzer und Fans des Kult-Motorrollers. Kevin Kozew vom Unternehmen "Zweirad Kozew" in Crimmitschau und Gastwirt Federico Calligaro vom Eiscafé "Dolce Freddo" in Zwickau haben das Treffen ins...