Fahrradkreuzung in Zwickau: Ampeln jetzt auf Augenhöhe

Schluss mit Nackenstarre und Blinzeln gegen die Sonne: Seit Kurzem sind die Signallichter an den Fahrradampeln an der Bahnhof-/Humboldtstraße tiefer gesetzt worden. Warum nicht gleich so?

Wer vorher auf dem Fahrradsattel den Kopf in den Nacken gelegt und gegen das Sonnenlicht angeblinzelt hat, kann nun aufatmen. An der Zwickauer Fahrradkreuzung hat die Stadtverwaltung nachgebessert. Die Signallichter der Fahrradampeln an der Bahnhofstraße, die über die Humboldtstraße führen, sind inzwischen auf Augenhöhe angebracht. Doch bis... Wer vorher auf dem Fahrradsattel den Kopf in den Nacken gelegt und gegen das Sonnenlicht angeblinzelt hat, kann nun aufatmen. An der Zwickauer Fahrradkreuzung hat die Stadtverwaltung nachgebessert. Die Signallichter der Fahrradampeln an der Bahnhofstraße, die über die Humboldtstraße führen, sind inzwischen auf Augenhöhe angebracht. Doch bis...