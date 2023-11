Feuer in Mehrfamilienhaus in Zwickau: Mann kommt mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in Klinik

Die Berufsfeuerwehr war an der Heinrich-Heine-Straße im Einsatz. Die Polizei hat bereits erste Ergebnisse zur Brandursache mitgeteilt.

Die Berufsfeuerwehr hat einen Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Heinrich-Heine-Straße in Zwickau gelöscht. Er breitete sich in der Wohnung eines 56-Jährigen aus. Die Ursache war ein Kabelbrand in der darunter liegenden Wohnung, teilt die Polizei dazu am Donnerstagmorgen mit. Durch den Einsatz der Berufsfeuerwehr hätte ein weiteres...