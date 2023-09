Frau gerät in den Gegenverkehr: Drei Verletzte in Bärenwalde

Bei einem Frontalzusammenstoß sind die Unfallverursacherin schwer und zwei Insassen des anderen Autos leicht verletzt worden.

Bärenwalde.

Ein schwerer Unfall mit drei Verletzten hat am Dienstagnachmittag im Crinitzberger Ortsteil Bärenwalde einen Rettungseinsatz nach sich gezogen. Laut Polizei war eine 40-jährige Deutsche mit ihrem Kia gegen 15.40 Uhr auf der Auerbacher Straße in Richtung Mühlgrabenweg unterwegs. Etwa 50 Meter nach dem Ortseingang Bärenwalde geriet sie aufgrund gesundheitlicher Probleme in den Gegenverkehr und stieß frontal gegen den Skoda einer 44-Jährigen. Die Kia-Fahrerin wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Skoda-Fahrerin und ihre 15-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen, die ambulant medizinisch versorgt wurden. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro. (kru)