Fraureuth: Bürger zur Informationsveranstaltung über Windkraftanlagen eingeladen

Eine Informationsveranstaltung zum Thema Windkraft und Flächenphotovoltaik in Fraureuth findet am 28. Juni um 17 Uhr in der Erich-Glowatzky-Halle der Gemeinde ein. Die Sächsische Energieagentur (Saena) lädt dazu alle Interessierten ein. Vertreter der Firma eab New Energie aus Großschirma, die die Windkraftanlagen in Fraureuth plant, werden...