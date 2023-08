Freibad Crossen: Clan organisiert Highland Games

Ein Moseler Verein veranstaltet das Event auch in diesem Jahr wieder. Befreundete Clans nehmen teil.

nDer Clan McGregor Mosel veranstaltet im Freibad in Crossen wieder Highland Games. Das sagt Vereinsmitglied Nicky Reuter. Veranstaltet werden sie am Samstag, 2. September, ab 11 Uhr. Mehrere Clans messen sich in diversen Disziplinen. Dazu zählen der Baumstamm-Überwurf, auch Tossing the Caber genannt, Hammerwurf (Scottish Hammer), Farmers Walk,...