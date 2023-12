„Freie Presse“-Shop in Zwickau bleibt geschlossen

Der Anlaufpunkt an der Hauptstraße muss in der laufenden Woche krankheitsbedingt geschlossen bleiben.

Zwickau.

Der Shop der „Freien Presse“ an der Zwickauer Hauptstraße bleibt krankheitsbedingt in der laufenden Woche geschlossen. Anliegen, die sich per E-Mail auf den Weg bringen lassen, können an die E-Mail-Adresse service@freiepresse.de gerichtet werden. Telefonisch ist das Service-Team der „Freie Presse“ unter Ruf 0800 8080123 montags bis freitags von 7 bis 16 Uhr und samstags von 7 bis 12 Uhr erreichbar. Zudem stehen die Partnershops in der Buchhandlung am Rathaus in Crimmitschau, PBSkreativ in Werdau, AXA Ulrich Klötzer in Glauchau und Edeka Meisel in Hohenstein-Ernstthal zu deren Öffnungszeiten bereit. Einen Überblick zu Adressen, Öffnungszeiten und Rufnummern gibt es im Internet. (kru)www.freiepresse.de/verlag/shop