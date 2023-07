Freundin aus Fenster in Zwickau geworfen: Elf Jahre Haft und Sicherungsverwahrung

Elf Jahre Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung: So lautet das Urteil im Prozess wegen versuchten Mordes, der am Dienstag vor dem Zwickauer Landgericht zu Ende ging. Die Sicherungsverwahrung heißt für den Angeklagten, dass er nach der Haft weiter in Gewahrsam bleibt. Jährlich wird dann überprüft, ob noch die Gefahr besteht, dass er...