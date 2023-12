Frieden, Tore, Lichterfahrten: Das wünschen sich Zwickauer für 2024

Acht Zwickauerinnen und Zwickauer erzählen von ihren Wünschen, Träumen und Hoffnungen für das kommende Jahr. Sie sind so vielfältig und durchwachsen wie das vergangene Jahr.

So schlecht war 2023 gar nicht. Manche Wünsche für 2024 sind schon im alten Jahr in Erfüllung gegangen. Das ist kein Scherz. Als die „Freie Presse“ am Mittwochnachmittag Norman Rentsch (44) am Telefon erwischt, sitzt er gerade mit seinen Handball-Frauen im Bus nach Halle. Dort muss der BSV Sachsen Zwickau in der Bundesliga am Abend beim SV...