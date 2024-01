Frontalzusammenstoß in Zwickau-Pölbitz: Kreuzung zeitweise gesperrt

Nach der Kollision waren beide Autos nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzt den Schaden auf 20.000 Euro.

Eine leicht verletzte Kraftfahrerin und zwei Autos, die nicht mehr fahrbereit waren - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonnabend, kurz nach 17 Uhr in Pölbitz ereignet hat. Laut Polizei fuhr eine 52-Jährige im Opel auf der Pölbitzer Straße. Aus Richtung Pölbitzer Brücke kommend, wollte sie die Ampelkreuzung in Richtung...