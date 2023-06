Früherer Bürgerrechtler Martin Böttger: "Die DDR war eine Lüge"

Er ist 76 Jahre alt und lebt in Zwickau. Dort sitzt er für die Bündnisgrünen auch im Stadtrat. Er war 1989/90 Mitbegründer des Neuen Forums in Karl-Marx-Stadt. Von 1990 bis 1994 saß er - ebenfalls für die Bündnisgrünen - im Landtag. Von 2001 bis 2010 leitete er in Chemnitz die Stasiunterlagenbehörde. (erki)