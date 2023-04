Fünf Jahre Stillstand: Was ist aus den Hotelplänen für das frühere Hauptmann-Gymnasium in Zwickau geworden?

Die Hotelgruppe Dorint hält an ihren Plänen fest, das ehemalige Gerhart-Hauptmann-Gymnasium am Platz der Deutschen Einheit in Zwickau in ein Vier-Sterne-Hotel umzubauen. Das bestätigte Vorstand Dirk Iserlohe im Gespräch mit der "Freien Presse". "Wir stehen zu unseren Vorhaben", sagt er. Vor fünf Jahren hatte Dorint seine Pläne bekannt gemacht....