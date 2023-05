Ganz Mosel verwandelt sich zu Pfingsten in eine riesige Party

In ein normales Wochenende hätten die Pläne für die 775-Jahr-Feier in Mosel gar nicht hineingepasst. Deswegen musste es Pfingsten sein. Vom Freitag bis Sonntag feiern die Menschen im erst 1999 eingemeindeten Zwickauer Stadtteil Mosel ihr Ortsjubiläum. Am Montag müssen sich viele ausruhen, während andere die Spuren der großen Fete beseitigen.