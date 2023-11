Gebühren für Nutzung der Turnhallen: Mülsens Bürgermeister lädt Sportvereine zum Gespräch ein

Die neue Entgeltordnung stößt bei Vereinen auf Kritik. Michael Franke schließt nicht aus, dass noch nachgebessert werden kann.

Nachdem der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen hat, dass künftig auch Mülsener Sportvereine für die Turnhallennutzung Geld bezahlen müssen, will der Bürgermeister noch in diesem Jahr alle Sportvereine an einen Tisch rufen. Dabei soll die finanzielle Situation der Vereine angesprochen werden. „Wir wollen schauen, ob es irgendwo...