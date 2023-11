Gedenkveranstaltung für Opfer der Euthanasie und Zwangssterilisation in Zwickau

Vor einem Seniorenheim hat eine Gedenkveranstaltung für die Opfer zu den NS-Medizinverbrechen stattgefunden. Auch Schüler wirkten an der Veranstaltung mit. So nehmen sie die Erinnerungsarbeit wahr.

Mit einer Gedenkveranstaltung am Donnerstag haben der ehemalige Dompfarrer Edmund Käbisch und sein Bibelarbeitskreis an die Opfer der Euthanasie und Zwangs-Sterilisation erinnert. Vor der Gedenktafel des „Hauses Muldenblick“ an der Talstraße hatten sich 22 Personen versammelt. Das Haus diente schon zur Zeit des Nationalsozialismus als...