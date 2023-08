Gestrandetes Taxi aus Warschau an Abfahrt Zwickau-Ost: Wie es weitergeht

Seit Wochen steht ein verlassener Hyundai aus Polen an der Abfahrt Zwickau-Ost der A 72. Was die Gemeinde Reinsdorf unternehmen kann – und was nicht.

Anfang Juli hat der Fahrer eines silbergrauen Hyundai aus Polen auf der A72 nahe der Abfahrt Zwickau-Ost einen Motorschaden erlitten. Es gelang ihm gerade noch, mit dem Fahrzeug von der Autobahn zu fahren und es an der Abfahrt auf Reinsdorfer Flur abzustellen. Das teilte die Polizei mit. Seitdem steht der Pkw dort – und wirft Fragen auf.