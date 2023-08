Gestrandetes Taxi aus Warschau von Abfahrt Zwickau-Ost abgeschleppt

Fast zwei Monate gab der verlassene Pkw an der Abfahrt Rätsel auf. Genau sieben Wochen, nachdem er dort gelandet war, griff die Autobahnmeisterei ein. Die Geschichte ist aber noch nicht zu Ende.

Der herrenlose Hyundai von der Abfahrt Zwickau-Ost ist weg. Wie die Autobahnmeisterei Chemnitz mitteilte, wurde er am Freitag gegen 11 Uhr beräumt. Der Halter hatte das Auto laut Polizei am 7. Juli nach einem Motorschaden von der A 72 dorthin gesteuert. Danach stand der als Taxi in der Stadt Warschau lizenzierte Hyundai am Straßenrand. Bis die...