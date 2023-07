Giegengrün: Man fühlt sich zurückversetzt in die Zeit der DDR

Da werden Erinnerungen wach, und man fühlt sich zurückversetzt in die Zeit der ehemaligen DDR: Mit Uniform und Flaggen in der Hand, steht André Fritzsch auf dem Festgelände beim 20. Traktortreffen und 5. Militärfahrzeugtreffen in Giegengrün. Dort ist der 53-jährige am Samstag als Ordner im Einsatz gewesen. Leute auf Recht und Ordnung...