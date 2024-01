„Goldener Reiter“ in Zwickau: Joachim Witt gastiert nächsten Monat im Club Seilerstraße

Von Mainstream Pop bis Dark Rock und Neue Deutsche Härte war der Musiker in seiner Vergangenheit sehr wandelbar. Nun kommt Joachim Witt nach Zwickau.

Joachim Witt kommt nach Zwickau. Zwischen Auftritten in Hamburg und Oberhausen macht der Musiker auf seiner „Fels in der Brandung“-Tour am 17. Februar, 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Club Seilerstraße Station. Der Ausnahmekünstler steht seit über 40 Jahren auf der Bühne. 17 Alben veröffentlichte Joachim Witt seit 1980. Zu seinen...