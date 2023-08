Grillfeuer sorgt in Reinsdorf für Heckenbrand

Offenbar im Zusammenhang mit dem Sturm am späten Samstagnachmittag hat es im Reinsdorfer Ortsteil Friedrichsgrün gebrannt. Gegen 16.25 Uhr setzten Funken eines Grillfeuers eine 30 Meter lange Hecke in einem Grundstück an der Glück-Auf-Straße (am Friedrichsgrüner Park) in Brand. Das Feuer griff am Nachbargrundstück auf einen...