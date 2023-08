Größer, heller, moderner: Neue DM-Filiale in Zwickauer Arcaden eröffnet

Am Eingang der DM-Drogerie in den Zwickauer Arcaden verteilt eine junge Frau am Freitagmorgen einen Korb nach dem anderen. Rein beruflich. Denn Kunde nach Kunde strömt in die frisch wiedereröffnete Filiale der Kette. Die hat sich nach ihrem Umzug in den früheren „P&P“-Schuhladen deutlich vergrößert: von 465 auf 640 Quadratmeter.