Großauftrag wurde nur teilweise bezahlt: Zwickauer Anlagenbauer muss Insolvenz anmelden

Für 16 Millionen Euro sollte das Unternehmen eine Anlage für die Automobilproduktion herstellen. Doch der Auftraggeber bezahlte nicht die volle Summe. Jetzt geht der 300-Mann-Betrieb in die Insolvenz.

Ein weiterer Automobilzulieferer und Anlagenbauer in Westsachsen ist in finanziellen Schwierigkeiten. Die Sächsische Maschinen- und Anlagenbau GmbH (SMA) mit Sitz in Zwickau musste in dieser Woche Insolvenz anmelden. Den letzten Ausschlag gegeben hat die vom Finanzamt erhobene Forderung über 800.000 Euro Umsatzsteuer. Das Geld ist nicht da.