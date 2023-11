Gründung einer Firma: IHK in Zwickau gibt Unterstützung

Zu einer Informationsveranstaltung zum Thema „Aktuelle Förder- und Finanzierungsprogramme“ wird für Montag, 6. November, an den Zwickauer IHK-Standort, Äußere Schneeberger Straße 34, eingeladen.

Wer sein eigenes Unternehmen auf den Weg bringen, sich finanzielle Mittel für Erweiterungen sichern oder einen bestehenden Betrieb übernehmen will, findet in der Industrie- und Handelskammer Unterstützung. An der bundesweiten Gründungswoche vom 13. bis 18. November beteiligt sich die IHK Regionalkammer Zwickau mit einer...