Hallendiskussion: Für den BSV Sachsen Zwickau ist die 1. Bundesliga wichtiger als der Spielort

Seit vielen Jahren wird in Zwickau über das in Neuplanitz geplante Ballsportzentrum diskutiert, was die in die Jahre gekommene Sporthalle in der Dortmunder Straße ablösen soll. Für Handball-Bundesligist BSV Sachsen Zwickau dürfte die aktuelle Saison die letzte in der ehrwürdigen Halle sein. Bild: Ralph Köhler/Archiv