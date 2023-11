Hartenstein startet mit Weihnachtsmarkt in die Adventszeit

Nicht nur auf dem Markt der Stadt geht es vorweihnachtlich zu, auch in den Ortsteilen Thierfeld und Zschocken.

Auf dem Weihnachtsmarkt können sich am Wochenende die Hartensteiner auf die Weihnachtszeit einstimmen. Der Markt ist Samstag und Sonntag jeweils ab 14.30 Uhr geöffnet. An beiden Tagen besucht ab 16 Uhr der Weihnachtsmann den Marktplatz. „Anlichteln“ ist am Samstag um 17 Uhr, für musikalische Einstimmung auf die Weihnachtszeit sorgen unter...