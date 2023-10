Hartmannsdorf hofft auf Geld für neue Sirenen: Auch Giegengrün soll davon profitieren

Eine veraltete Sirene auf dem Gemeindeamt und eine Lücke in der in der Abdeckung – diese Situation will Hartmannsdorf beenden. Was sich die Gemeinde die Investition in mehr Sicherheit kosten lässt.

Nur eine Sirene in Hartmannsdorf auf dem Gemeindeamt, im Ortsteil Giegengrün ist die Alarmierung der Bevölkerung im Krisenfall mangels technischer Ausstattung derzeit schwierig. Diesen Zustand will der Gemeinderat ändern und hat jetzt Geld für die Erneuerung und Neuanschaffung von Alarmsirenen beschlossen.