Hartmannsdorfer feiern Dorffest und ihre Feuerwehr

Am Samstag wird zur Fete in den kleinen Zwickauer Ortsteil eingeladen. Am Nachmittag wird ein buntes Programm geboten, das am Abend bei Live-Musik ausklingt.

Im kleinsten Ortsteil der Stadt Zwickau wird am Samstag groß gefeiert: Dann steigt das traditionelle Dorffest. Gänge es nach der Feuerwehr des Ortes, könnte die Fete ruhig etwas größer ausfallen. Immerhin werden das 750-jährige Bestehen des Dorfes und der 70. Geburtstag der Feuerwehr gefeiert. Doch es hapert am Geld. „Aber wird sind es ja...