Haus der Entdecker in Reinsdorf plant ein Planetarium

In der Begegnungsstätte sollen Kinder bald Sternbilder und mehr erleben können. Mit modernster Technik. Warum dafür eine Reise bis an Landesgrenzen nötig war.

Die Tischtennisplatte und die Schwebetreppe müssen im Haus der Entdecker in Reinsdorf wohl bald umziehen. Denn der Raum, der dort bisher „Bewegungsinsel“ hieß, soll zum Planetarium werden. Die Suche nach der besten Idee, wie sich das machen lässt, führte Gemeindetechniker Steven Best durch mehrere Bundesländer – und fast bis in die...