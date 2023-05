Herbertbad in Wilkau-Haßlau öffnet erstmals am Brückentag

Am Tag nach Christi Himmmelfahrt öffnet das Herbertbad in Wilkau-Haßlau seine Türen. Das Rathaus bleibt an jenem Freitag zu.

Wilkau-HaßlauPassend zur anstehenden Sommerzeit wird das Herbertbad in Wilkau-Haßlau am Freitag, den 19. Mai eröffnet. Laut Chiara Windisch wird das Bad von 10 bis 20 Uhr geöffnet sein, in den Ferien bereits eine Stunde eher. Bis Mitte September soll das Herbertbad vorraussichtlich geöffnet sein, abhängig von der Wetterlage. Die Eintrittspreise...