Herbstfest auf dem Planitzer Markt: Was die Besucher erwartet

Nach dem Sommerfest mit über 800 Besuchern hat der Verein „Fortschritt–Vision–Diskurs“ nun ein Herbstfest für Planitz auf die Beine gestellt – im beheizten Festzelt. Die Premiere steigt am Samstag.

Flyer kündigen es an, in sozialen Netzwerken wird seit geraumer Zeit kräftig die Werbetrommel gerührt: Am Samstag steigt auf dem Planitzer Markt ein Herbstfest. Mit Musik und Unterhaltung für Groß und Klein. Das hat es bisher noch nicht gegeben. Organisiert wird die Fest-Premiere vom gemeinnützigen Verein „Fortschritt–Vision–Diskurs,...