Hirschfeld: Fahrschüler verletzt sich bei Sturz schwer

Hirschfeld.

Ein Fahrschüler ist am Dienstagvormittag auf seinem Motorrad im Hirschfelder Ortsteil Voigtsgrün verunglückt und hat sich schwer verletzt, informiert die Polizei. Der 17-Jährige war im Rahmen einer Fahrschulfahrt mit einem Suzuki-Motorrad auf der S 282 in Richtung Zwickau unterwegs. Kurz vor der Auffahrt der Autobahn 72 in Richtung Chemnitz kam er zu Sturz und rutsche anschließend gegen einen Mast. Dabei erlitt der Jugendliche schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der Unfallaufnahme und des Einsatzes eines Rettungshubschraubers wurde die S 282 kurzzeitig komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden von reichlich 5200 Euro. (jarn)