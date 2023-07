In Kirchberg illegal Fische geangelt: Männer flüchten vor Polizisten

Vier Männer sind dabei beobachtet worden, wie sie aus einem Gewässer Fische herausgeholt haben. Nach kurzer Flucht wurden sie von der Polizei geschnappt. Was ihnen nun droht.

Kirchberg. Mit Diebstahl befasst sich die Zwickauer Polizei praktisch täglich. Wenn das Diebesgut lebendig ist, wie jetzt in Kirchberg geschehen, handelt es sich aber auch für die Polizisten um einen besonderen Fall. Sie wurden am Sonntagmittag an die Teichstraße gerufen. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass er vier Unbekannte dabei beobachtet habe, wie diese Fische aus einem Teich angelten. Dass dort geangelt wird, ist nicht ungewöhnlich – es ist aber nur Mitgliedern des Angelvereins Crinitztal gestattet, dem das Gewässer gehört.

Einige Fische können gerettet werden

Als die vier Männer, Ukrainer im Alter von 22 bis 40 Jahre, die alarmierten Polizisten bemerkten, versuchten sie zu fliehen, wurden aber nach wenigen Hundert Metern gestellt. Es stellte sich heraus, dass sie 15 Fische in einer Plastetüte bei sich führten, darunter Schleie, Karpfen und Plötze. Einige davon waren bereits verendet, die Polizei beziffert den Wert auf 50 Euro. Noch lebende Fische konnten wieder in den Teich gesetzt werden. In der Ukraine benötigt man zum Angeln weder einen Fischereischein noch eine Erlaubnis.

Die Männer müssen sich nun nicht nur wegen Diebstahls verantworten. Laut der Polizei wird auch wegen Fischwilderei ermittelt. Dabei handelt es sich um einen eigenen Tatbestand im Strafgesetzbuch, der mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe geahndet wird. (jarn/jop)