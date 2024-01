In Zwickau gefundener Ring mit Liebeserklärung wartet immer noch auf Besitzer

Der Ring, der vor der Zwickauer „Subway“-Filiale am Poetenweg entdeckt wurde, ist noch nicht zum Eigentümer zurückgekehrt. Wer bisher danach gefragt hat.

Den Ring mit der auffälligen Gravur, der am Samstag vor der „Subway“-Filiale am Zwickauer Poetenweg entdeckt wurde, wieder mit seinem Besitzer zu vereinen, ist offenbar gar nicht so leicht. Über 150 Mal wurde ein Post über das Fundstück in der Facebook-Gruppe „Zwickau Meine Stadt“ inzwischen geteilt. Doch es liegt immer noch in der...