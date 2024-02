Junge Floristin aus Mülsen vertritt Deutschland bei Berufsolympiade

Olympia 2024 in Frankreich - das gibt es zweimal. In Paris für Sportler. Und in Lyon treffen sich die besten jungen Leute aus nichtakademischen Berufen. Mit dabei ist eine junge Frau aus Stangendorf.

Es war ein Gänsehautmoment, den Kim Bücholdt nicht so schnell vergisst. Die junge Floristin aus Mülsen hat sich beim deutschen Vorausscheid in Essen für die Worldskills 2024 in Lyon qualifiziert. „Dass ich die Einzige aus ganz Deutschland bin, das ist schon mega!" sprudelt es aus der 19-Jährigen heraus. „Meine Mutter war mit, die konnte...