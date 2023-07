Kaffee, Kekse, Käse: So läuft der Einkaufstest im neuen Zwickauer 24-Stunden-Laden

Schnell rein, aber nicht ganz so schnell wieder raus: Wer im jüngst eröffneten 24-Stunden-Laden in der Zwickauer Schumannstraße 2 einkaufen will, dem begegnen zwischen Grillwurst, Milch und Klopapier einige Stolpersteine. Mancher kommt gar ohne das Gewünschte wieder heraus. Bei anderen Kunden flutscht dagegen alles wie von Karoj Roshan...