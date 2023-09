Kaum Teilnahme am Ärztestreik: Warum trotzdem am 2. Oktober im Landkreis Zwickau viele Praxen geschlossen bleiben

Ärzte sollen im Rahmen der Aktion "Praxis in Not" ihre Arbeit niederlegen. So der Plan des Virchowbundes für den 2. Oktober. Doch die Aufforderung zur Praxisschließung sorgt für Verwirrung.

Der Virchowbund, ein freier Verband für niedergelassene Ärzte, hat für den 2. Oktober zum Praxenstreik aufgerufen. "Wir sind ausgeblutet", so heißt es auf der Website "Praxis in Not". Es gehe um den "Fachkräfte-Mangel", "Bürokratie-Wahnsinn", "Inflation und Energiekosten" sowie um "Spar-Gesetze". Das Bündnis fordert: "Mehr Zeit für... Der Virchowbund, ein freier Verband für niedergelassene Ärzte, hat für den 2. Oktober zum Praxenstreik aufgerufen. "Wir sind ausgeblutet", so heißt es auf der Website "Praxis in Not". Es gehe um den "Fachkräfte-Mangel", "Bürokratie-Wahnsinn", "Inflation und Energiekosten" sowie um "Spar-Gesetze". Das Bündnis fordert: "Mehr Zeit für...