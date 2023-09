Kind von Auto angefahren: Rettungshubschrauber in Hartenstein im Einsatz

Gegen 14 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in Hartenstein. Das geschädigte Kind sei bewusstlos gewesen, hieß es von der Polizei.

Am frühen Dienstagnachmittag ist auf der Zwickauer Straße in Hartenstein ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Nach ersten Informationen der Einsatzkräfte vor Ort soll das Kind angefahren worden sein. Beim Verursacherfahrzeug handele es sich um einen schwarzen Hyundai. Auf den ersten Blick sind Beulen am Pkw zu sehen, ob diese vom...