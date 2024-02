Kinderoper in Zwickau: Es geht um eine tolle Freundschaft

Die Veranstaltung des Theaters Plauen-Zwickau findet in der Stadtbibliothek statt. Noch drei Aufführungen sind geplant.

Mit großer Begeisterung haben bereits viele Mädchen und Jungen in der Zwickauer Stadtbibliothek Brigitta Gillessens und Frank Engels Kinderoper „Pin Kaiser und Fip Husar“ des Theaters Plauen-Zwickau gesehen. Nun gibt es am Mittwoch und Donnerstag (14. und 15. Februar) jeweils 10 Uhr sowie am Sonntag, dem 10. März, ab 15 Uhr die letzten...