Kinderuni in Zwickau: 200 Teilnehmer bei Semesterabschluss

Insgesamt vier Vorlesungen hat das Semester umfasst. Im Herbst beginnt die nächste Veranstaltungsreihe.

Mit einer Reise ins Universum endete das Semester der Kinderuni der Westsächsischen Hochschule. Der Physik-Professor Maik Fröhlich vermittelte den mehr als 200 Zuhörern, was bereits über das Universum bekannt ist und was noch erforscht werden soll und kann. So erfuhren die Kinder unter anderem, dass die Sonne bei Weitem nicht der größte...