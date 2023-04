Kirchberg: 80 Schüler proben für Musical

Mehr als 80 Schüler aus nahezu allen Klassenstufen des Christoph-Graupner-Gymnasiums in Kirchberg proben derzeit für das große Schulmusical. Am 25. Mai soll die Premiere des Stücks "Schach 2.0" stattfinden. Die 90-minütige Inszenierung beginnt dann 18.30 Uhr in der Kirchberger Mehrzweckhalle vor bis zu 700 Zuschauern.