Kirchberger Schüler lernen vieles über Wasser

Spannung, Spaß und Wissensvermittlung: An der Grundschule "Ernst Schneller" in Kirchberg dreht sich alles um das Thema Wasser. Dazu gibt es ein Schulprojekt, an dem alle Schüler von der ersten bis zur vierten Klasse eingebunden sind. Es laufen Versuche mit Wasser, und es geht unter anderem um Wassernutzung, Wassereinsparung und um den...