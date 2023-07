Kirchenvorstand Lichtentanne: Wir wollen unsere Pfarrerin nicht vertreiben

Der Kirchenvorstand will die Pfarrerin der St. Martins-Kirchgemeinde Oberes Pleißental loswerden – so jedenfalls stellt es Karsten Fontana dar, der Lebensgefährte von Pfarrerin Gabriele Sander. Damit hat er für Wirbel und Unmut gesorgt und das nicht nur in der Lichtentanner Kirchgemeinde. Auch die Zwickauer Kirchenführung war alarmiert....