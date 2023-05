Kokain, Crystal, Ecstasy - Zwickauer Club Battlezone nach Drogenfunden geschlossen

Wer in Zwickau Drogen kaufen wollte, musste nur den Club Battlezone an der Talstraße ansteuern. Denn dort gab es ein breites Angebot aller möglichen Stoffe, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. So liest sich eine Mitteilung, die die Zwickauer Polizei am Dienstag veröffentlicht hat. Die Erkenntnisse der Beamten beruhen auf einer Razzia Ende...