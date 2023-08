Kontroverse um Jugendtheater in Zwickau: Wie viel queeren Sex verträgt die Bühne?

Eltern beschweren sich über das Stück „Lecken“, das auf dem Kinder- und Jugendtheaterfestival „Wildwechsel“ in Zwickau gezeigt wird. Das Thema: queerer Sex. Für viele ein Tabubruch.

Die Ankündigung liest sich provokant, und offensichtlich fühlen sich viele in Zwickau entsprechend provoziert: Das Theaterstück „Lecken“, das sich an Jugendliche richtet und im September dreimal in Zwickau zu sehen sein wird, hat in der Muldestadt eine Kontroverse ausgelöst. Es ist einer von fünf Beiträgen bei „Wildwechsel“, dem...