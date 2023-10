Konzert in Lichtentanne: Klänge für die Lava-Lampen der Hippie-Generation

„King Tree & The Earthmothers“ (Königsbaum und Erdmütter): Wenn sich eine Band einen solchen Namen gibt, hat sie mehr zu bieten als Pop-Melodien. Am Sonntag hat die Band in „Sankt Barbara“ gespielt.

Es ist nur wenige Jahre her, da wurde das Trio in den Klubs von Südkalifornien für seine virtuosen Live-Auftritte gefeiert. Nun starteten Henry James, Adam Ditt und Dereck Eglit Anfang Oktober ihre erste Europa-Tour, die sie am Sonntag auch in die Kulturkirche „Sankt Barbara“ nach Lichtentanne führte. Noch am Abend zuvor waren die Jungs im... Es ist nur wenige Jahre her, da wurde das Trio in den Klubs von Südkalifornien für seine virtuosen Live-Auftritte gefeiert. Nun starteten Henry James, Adam Ditt und Dereck Eglit Anfang Oktober ihre erste Europa-Tour, die sie am Sonntag auch in die Kulturkirche „Sankt Barbara“ nach Lichtentanne führte. Noch am Abend zuvor waren die Jungs im...