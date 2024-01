Krach im Zwickauer Kreistag: Von der Linken zur SPD – Herr Weiß, warum geben Sie Ihr Mandat nicht zurück?

Zwischen den Linken im Landkreis und ihren Abtrünnigen fliegen die Fetzen. Neuer Höhepunkt ist der Wechsel des Ex-Vorsitzenden Alexander Weiß in die Kreistagsfraktion SPD/Grüne.

Es war kurz vor halb neun am Dienstagabend in dieser Woche, als Alexander Weiß, Ex-Kreischef der Linken im Landkreis Zwickau, plötzlich zum Sozialdemokraten mutierte. Zwar ist er noch kein Mitglied in der SPD, aber er gehört jetzt der Kreistagsfraktion an, die die Sozialdemokraten gemeinsam mit den Bündnisgrünen bilden. Im Gegensatz zu vielen...