Kritik an vorzeitiger Schließung des Wilkau-Haßlauer Herbertbades

Am 3. September war die Badesaison plötzlich zu Ende. Jetzt stehen die Badegäste bei herrlichem Badewetter vor verschlossenen Türen. Das soll nicht mehr vorkommen, versichert der Bürgermeister.

Das vorzeitige Ende der Freibadsaison im Herbertbad in Wilkau-Haßlau am 3. September ist in die Kritik der Badegäste geraten. In der Bürgerfragestunde des Stadtrates machte eine Einwohnerin ihrem Ärger Luft. Sie verwies vor allem auf das derzeit sonnige und warme Wetter und hatte kein Verständnis dafür, dass das Bad bereits geschlossen ist....